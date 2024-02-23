Полякова Ольга Алексевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Ольга Алексевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Фёдор Алексевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Поляков Николай Федорович

Отец ребёнка: Поляков Фёдор Алексевич

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Соболиха

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