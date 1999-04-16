Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна

Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

16.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1999

Отец: не указан

Мать: Некрасова Ольга Владимировна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закамсков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Закамсков Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закамсков Николай Александрович

Рождение ребёнка
24.08.2020

Дочь: Закамскова София Николаевна

Отец ребёнка: Закамсков Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.04.2023

Дочь: Закамскова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Закамсков Николай Александрович

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