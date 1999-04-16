Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1999
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закамсков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Закамсков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.2020
Дочь: Закамскова София Николаевна
Отец ребёнка: Закамсков Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.04.2023
Дочь: Закамскова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Закамсков Николай Александрович