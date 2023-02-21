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Ханин Емельян Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ханин Александр Савельевич

Мать: Ханина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ханин Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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