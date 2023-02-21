Ханин Емельян Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ханин Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Ханина Мавра Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно