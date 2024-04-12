Кирюшин Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения22.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1874
Отец: Кирюшин Ефим Федорович
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Михайловка, Преображенское, Ново-Георгиевка, Ново-Никольское, Колычево, Георгиевка, Богородское, Белозерка, Васильевка, Дмитриевка, Но... Показать все
Смерть
Неизвестно