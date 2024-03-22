Габдуллаһ Габдеззаһир улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.
Мать ребёнка: Бибикамал Габделгалим кызы
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.
Дочь: Раузателҗинан Габдуллаһ кызы
Мать ребёнка: Бибикамал Габделгалим кызы
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.
Мать ребёнка: Бибикамал Габделгалим кызы
Смерть
Неизвестно