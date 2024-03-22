Габдуллаһ Габдеззаһир улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдуллаһ Габдеззаһир улы

Место рождения

Старое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.

Сын: Шәйхуллаһ Габдуллаһ улы

Мать ребёнка: Бибикамал Габделгалим кызы

Старое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.

Дочь: Раузателҗинан Габдуллаһ кызы

Мать ребёнка: Бибикамал Габделгалим кызы

Старое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.

Сын: Фәйзуллаһ Габдуллаһ улы

Мать ребёнка: Бибикамал Габделгалим кызы

Смерть
Неизвестно
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