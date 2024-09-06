Кульбакова Анна Венедиктовна
Место рожденияВаськовцы
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Кульбака Венедикт Степанович
Мать: Елизавета Осиповна
Бракосочетание
13.01.1891
Рождение ребёнка
25.12.1891
Дочь: Неверо Стефанида
Отец ребёнка: Неверо Семён Даниилович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зенько (Неверо) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Неверо Семён Даниилович
Смерть
Неизвестно