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Кульбакова Анна Венедиктовна

Место рождения

Васьковцы

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кульбака Венедикт Степанович

Мать: Елизавета Осиповна

Бракосочетание
13.01.1891

Муж: Неверо Семён Даниилович

Рождение ребёнка
25.12.1891

Дочь: Неверо Стефанида

Отец ребёнка: Неверо Семён Даниилович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зенько (Неверо) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Неверо Семён Даниилович

Смерть
Неизвестно

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