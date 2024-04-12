Хвалина (Слугинова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1904
Сын: Хвалин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Никитинское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Макарова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Ушаково, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хвалин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ломунова Нонна Васильевна
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Браткова София Васильевна
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957