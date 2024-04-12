Хвалина (Слугинова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвалина (Слугинова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Вакраково, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Вакраково, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Хвалин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Никитинское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Макарова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хвалин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Ушаково, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хвалин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ломунова Нонна Васильевна

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Браткова София Васильевна

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвалин Василий Николаевич

Смерть
1957
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