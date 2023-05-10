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Данилова Тамара Федорвна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1939

Дата смерти

10.05.2023

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1914 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Приходько (Коноваленко) Анна Григорьевна

Бракосочетание
28.04.1962

Муж: Данилов Виктор Иванович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.01.1963

Сын: Данилов Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Данилов Виктор Иванович

Кегичёвка, Харківська область
Смерть
10.05.2023

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