Данилова Тамара Федорвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1939
Дата смерти10.05.2023
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.04.1962
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.01.1963
Сын: Данилов Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Данилов Виктор Иванович
Кегичёвка, Харківська область
Смерть
10.05.2023