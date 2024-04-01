Махмут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмут

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий Махмутович

Мать ребёнка: Салима Сибгатулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидкова Лейла Махмутовна

Мать ребёнка: Салима Сибгатулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракибя Махмутовна

Мать ребёнка: Салима Сибгатулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салима Сибгатулловна

Смерть
1980
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