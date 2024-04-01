Махмут
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий Махмутович
Мать ребёнка: Салима Сибгатулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жидкова Лейла Махмутовна
Мать ребёнка: Салима Сибгатулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракибя Махмутовна
Мать ребёнка: Салима Сибгатулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салима Сибгатулловна
Смерть
1980