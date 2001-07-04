Федосеева (Адамова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Адамова) Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.11.1910

Дата смерти

04.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910

Отец: Адамов Яков

Мать: Просковья

Россия
Рождение ребёнка
19.11.1927

Дочь: Исакова Анна

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Степанович

Рождение ребёнка
11.04.1937

Дочь: Морозова Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Степанович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Матвей Степанович

Смерть
04.07.2001
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