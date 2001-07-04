Федосеева (Адамова) Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.11.1910
Дата смерти04.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910
Отец: Адамов Яков
Мать: Просковья
Россия
Рождение ребёнка
19.11.1927
Дочь: Исакова Анна
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Степанович
Рождение ребёнка
11.04.1937
Дочь: Морозова Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Степанович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2001