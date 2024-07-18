(Наумова Елистратова) Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова Елистратова) Нина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1954 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Никифер Архипович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Сын: Елистратов Александр Иванович

Отец ребёнка: Елистратов Иван

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елистратов Иван

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елистратов Иван

Рождение ребёнка
1958

Сын: Елистратов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Елистратов Иван

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елистратов Иван

Смерть
01.07.1989

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