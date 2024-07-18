(Наумова Елистратова) Нина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.1989
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Никифер Архипович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Сын: Елистратов Александр Иванович
Отец ребёнка: Елистратов Иван
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1958
Сын: Елистратов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Елистратов Иван
Рождение ребёнка
1960
Смерть
01.07.1989