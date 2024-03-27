(Новиков) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новиков) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1985

Отец: Новиков Федор Петрович

Мать: Новикова Татьяна Леонидовна

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