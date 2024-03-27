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(Новиков) Анастасия Федоровна
(Новиков) Анастасия Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.1985
Пол
Женский
Отец
Новиков Федор Петрович
1961 г.р.
Мать
Новикова (Кодолова) Татьяна Леонидовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1985
Отец:
Новиков Федор Петрович
Мать:
Новикова Татьяна Леонидовна
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