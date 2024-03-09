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Сосенков Михаил Ефимовов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосенкова Прасковья Зиновьева

Рождение ребёнка
16.02.1873

Дочь: Митинская (Сосенкова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Сосенкова Прасковья Зиновьева

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сосенков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Сосенкова Прасковья Зиновьева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сосенков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Сосенкова Прасковья Зиновьева

Смерть
Неизвестно

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