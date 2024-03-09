Сосенков Михаил Ефимовов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1873
Дочь: Митинская (Сосенкова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Сосенкова Прасковья Зиновьева
Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сосенков Семен Михайлович
Мать ребёнка: Сосенкова Прасковья Зиновьева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сосенков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Сосенкова Прасковья Зиновьева
Смерть
Неизвестно