Семен Ермилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ермила Андреев
Мать: Прасковья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1869
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Без Фамилии Параскева Осипова
Рождение ребёнка
11.02.1877
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Без Фамилии Параскева Осипова
Рождение ребёнка
07.08.1884
Сын: Емелиан Семенов
Мать ребёнка: Без Фамилии Параскева Осипова