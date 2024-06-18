Семен Ермилов 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен Ермилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ермила Андреев

Мать: Прасковья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1869

Жена: Без Фамилии Параскева Осипова

Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Без Фамилии Параскева Осипова

Рождение ребёнка
11.02.1877

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Без Фамилии Параскева Осипова

Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Емелиан Семенов

Мать ребёнка: Без Фамилии Параскева Осипова

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