Власов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960
Рождение ребёнка
04.05.2002
Дочь: Вакурова Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Коничева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
23.10.2007
Сын: Власов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Коничева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
16.03.?
Сын: Власов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
07.08.?
Дочь: Власова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
02.11.?
Сын: Власов Алексей Григорьевич