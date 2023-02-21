Власов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960

Отец: Власов Михаил Григорьевич

Мать: Власова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.2002

Дочь: Вакурова Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Коничева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
23.10.2007

Сын: Власов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Коничева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
16.03.?

Сын: Власов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.?

Дочь: Власова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.11.?

Сын: Власов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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