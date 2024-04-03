Безруков Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруков Дмитрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безруков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Рождение ребёнка
26.02.1930

Дочь: Щербакова (Безрукова) Мария (Марфа) Дмитриевна

Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Рождение ребёнка
22.05.1933

Дочь: Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Смерть
Неизвестно

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