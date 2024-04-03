Безруков Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна
Рождение ребёнка
26.02.1930
Рождение ребёнка
22.05.1933
Смерть
Неизвестно