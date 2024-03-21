Пучин Александр Гурьев
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Пучин Агурий Егоров
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пучин Гаврила Александров
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Марина
Смерть
Неизвестно