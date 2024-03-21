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Пучин Александр Гурьев

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Пучин Агурий Егоров

Мать: Матрена Иванова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучин Михаил Александров

Мать ребёнка: Марина

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
1793

Сын: Пучин Фока Александров

Мать ребёнка: Марина

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пучин Никита Александров

Мать ребёнка: Марина

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пучин Гаврила Александров

Мать ребёнка: Марина

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пучин Ивлей Александров

Мать ребёнка: Марина

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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