Микрюкова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.2004
Дочь: Соловьева Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Соловьев Кирилл Константинович
Рождение ребёнка
20.01.2015
Дочь: Соловьева Василиса Кирилловна
Отец ребёнка: Соловьев Кирилл Константинович
Рождение ребёнка
19.05.2021
Сын: Соловьев Роман Кириллович
Отец ребёнка: Соловьев Кирилл Константинович