Микрюкова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микрюкова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Кирилл Константинович

Рождение ребёнка
07.10.2004

Дочь: Соловьева Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Соловьев Кирилл Константинович

Рождение ребёнка
20.01.2015

Дочь: Соловьева Василиса Кирилловна

Отец ребёнка: Соловьев Кирилл Константинович

Рождение ребёнка
19.05.2021

Сын: Соловьев Роман Кириллович

Отец ребёнка: Соловьев Кирилл Константинович

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