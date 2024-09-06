Напалков Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1874 ст.
Крещение
27.01.1874 ст.
Запись #13 в МК Введенской церкви Миньярского завода Уфимской губернии. Воспреемники Юрюзанского завода мастерового сын Петр Игнатьевич Антропов и Симского завода мастерового девица Александра Федоров... Показать все
Смерть
Неизвестно