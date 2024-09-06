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Напалков Петр Яковлевич

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Место рождения

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1874 ст.

Отец: Напалков Яков Федорович

Мать: Напалкова (Антропова) Александра Игнатьевна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Крещение
27.01.1874 ст.
Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Запись #13 в МК Введенской церкви Миньярского завода Уфимской губернии. Воспреемники Юрюзанского завода мастерового сын Петр Игнатьевич Антропов и Симского завода мастерового девица Александра Федоров... Показать все
Смерть
Неизвестно

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