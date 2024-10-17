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Никита Дмитриев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.05.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1838

Отец: Дмитрий Иовлев

Мать: Ефимия Павлова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
22.05.1838
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: онаго же дому крестьянин Алексей Иовлев да крестьянина Тимофея Васильева жена Евдакия Никитина
Бракосочетание
08.01.1861

Жена: Феодосия Трофимова

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1862

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Феодосия Трофимова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1862

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Феодосия Трофимова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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