Никита Дмитриев
Место рождения
Дата рождения21.05.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1838
Отец: Дмитрий Иовлев
Мать: Ефимия Павлова
Крещение
22.05.1838
восприемники: онаго же дому крестьянин Алексей Иовлев да крестьянина Тимофея Васильева жена Евдакия Никитина
Бракосочетание
08.01.1861
Жена: Феодосия Трофимова
Рождение ребёнка
16.01.1862
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Феодосия Трофимова
Рождение ребёнка
28.12.1862
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Феодосия Трофимова
Смерть
Неизвестно