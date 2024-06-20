Бережная Татьяна Владимировна 19.02.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бережная Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1988

Отец: Дубинин Владимир Иванович

Мать: Дуброва Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Егор Евгеньевич

Отец ребёнка: Бережной Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Егор Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.08.2015

Дочь: Бережная Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Бережной Евгений Петрович

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