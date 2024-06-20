Бережная Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1988
Отец: Дубинин Владимир Иванович
Мать: Дуброва Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бережной Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.08.2015
Дочь: Бережная Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Бережной Евгений Петрович