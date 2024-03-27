Хайруллина (Хабибуллина) Хабибзялял
Место рожденияд.Ишимово Камско-Устьинский р-н РТ
Дата рождения04.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1897
Отец: Гайнуллин Хабибулла
Мать: (Минуллова) Миннивафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минневалиев Шамсетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минневалиев Шамсетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллин Хикмат
Смерть
Неизвестно