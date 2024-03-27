Хайруллина (Хабибуллина) Хабибзялял — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Хабибуллина) Хабибзялял

Место рождения

д.Ишимово Камско-Устьинский р-н РТ

Дата рождения

04.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1897

Отец: Гайнуллин Хабибулла

Мать: (Минуллова) Миннивафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минневалиев Шамсетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минневалиев Шамсетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минневалиев Шамсетдин

Рождение ребёнка
03.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Хикмат

Смерть
Неизвестно

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