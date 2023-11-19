Онопко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнопко Михаил

Онопко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онопко Трофим Михайлов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Чесунова (Онопко) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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