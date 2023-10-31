Матюхин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1986
Рождение ребёнка
03.06.2021
Дочь: Матюхина Арина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2023
Дочь: Матюхина Ульяна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности