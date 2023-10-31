Матюхин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1986

Отец: Матюхин Александр Сергеевич

Мать: Матюхина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.2021

Дочь: Матюхина Арина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.2023

Дочь: Матюхина Ульяна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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