Кислица (Жук) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислица (Жук) Надежда Ефимовна

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жук Ефим

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Акимовна

Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерия Акимовна

Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Акимовна

Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислица Антон Акимович

Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Серая (Кислица) Екатерина Акимовна

Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кислица Фёдор Якимович

Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич

Смерть
Неизвестно

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