Кислица (Жук) Надежда Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Акимовна
Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерия Акимовна
Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Акимовна
Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Серая (Кислица) Екатерина Акимовна
Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кислица Яким Парфеньевич
Смерть
Неизвестно