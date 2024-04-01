Ижбякова Мяфтюха Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
10.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
17.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
19.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
13.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
31.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ижбяков Шайхулла Алимкаевич

Отец ребёнка: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Смерть
Неизвестно
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