Мещерякова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Плугина (Любогощинская) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Любогощинский Александр
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Любогощинский Александр
Смерть
1986