Мещерякова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любогощинский Александр

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Плугина (Любогощинская) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Любогощинский Александр

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любогощинский Александр

Смерть
1986

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