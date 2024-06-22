Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1898
Сын: Колпаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Колпаков Николай Стефанович
Рождение ребёнка
27.03.1902
Дочь: (Колпакова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Колпаков Николай Стефанович
Смерть
Неизвестно