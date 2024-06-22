Анна Григорьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Николай Стефанович

Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Колпаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Колпаков Николай Стефанович

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Дочь: (Колпакова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Колпаков Николай Стефанович

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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