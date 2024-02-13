Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ефремов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ефремов Адам Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ефремов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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