Лебедева (Русаева) Алла Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1941
Дата смерти11.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Лебедев Валентин
Рождение ребёнка
07.10.1962
Сын: Лебедев Андрей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.12.2023
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край