Лебедева (Русаева) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Русаева) Алла Николаевна

Место рождения

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

Дата рождения

17.02.1941

Дата смерти

11.12.2023

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941

Отец: Русаев Николай Яковлевич

Мать: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Лебедев Валентин

Рождение ребёнка
07.10.1962

Сын: Лебедев Андрей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.12.2023
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

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