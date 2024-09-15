Михеенко Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения28.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Муж: Ефим Фёдорович
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1897 ст.
Сын: Илья Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.
Сын: Николай Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.
Дочь: Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Фёдорович
Смерть
Неизвестно