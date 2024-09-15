Михеенко Мария Кузьминична 28.10.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Михеенко Мария Кузьминична

Место рождения

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Ефим Фёдорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1897 ст.

Сын: Илья Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Фёдорович

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.

Сын: Николай Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Фёдорович

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Дочь: Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Фёдорович

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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