Мехоношин Парфен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1914
Кошай, Сосьвинский, Свердловская область
Кошайская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя, ныне территория Сосьвинский городской округ Серовский район Свердловская область Россия
Военная служба
До 03.05.1915
рядовой 51-й Сибирский стрелковый полк 2-я бригада 13-я Сибирская стрелковая дивизия Юго-Западный фронт
Ранение
03.05.1915 ст.
В ходе наступательной операции немецко-австрийских войск Горлицкого прорыва 1915 года ранен в бою на реке Сан в районе деревни Острове. Источники: Архив: Российский Государственный Военно-исторически... Показать все
Лечение в госпитале
17.05.1915 ст.
Поступил на излечение в лазарет
Смерть
Неизвестно