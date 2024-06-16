Хилова (Крикун) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилова (Крикун) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1959

Отец: Крикун Николай Тимофеевич

Мать: Крикун (Молчанова) Лия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
15.03.1979

Дочь: Хилова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Хилов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
27.04.1980

Дочь: Хилова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Хилов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1985

Дочь: Хилова Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Хилов Анатолий Николаевич

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