Хилова (Крикун) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1979
Дочь: Хилова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Хилов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.1980
Дочь: Хилова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Хилов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1985
Дочь: Хилова Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Хилов Анатолий Николаевич