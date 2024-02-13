Понеделкова Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понеделкова Виктор

Место рождения

г.Таганрог

Дата рождения

Между 1936 и 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1936 и 1940

Отец: Понеделков ?

Мать: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Понеделкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понеделкова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: убит сыном в собственном доме.
Похороны
Неизвестно

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