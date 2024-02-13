Понеделкова Виктор
Место рожденияг.Таганрог
Дата рожденияМежду 1936 и 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1936 и 1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Понеделкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Понеделкова ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: убит сыном в собственном доме.
Похороны
Неизвестно