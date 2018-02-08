Каримов Ренат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Ренат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1989

Дата смерти

08.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.02.2018

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