Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1873

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
11.05.1875

Сын: Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
13.06.1877

Дочь: Королева Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
25.08.1878

Дочь: Королева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
25.08.1878

Дочь: Королева Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Стефанович

Смерть
Неизвестно
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