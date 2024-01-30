Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1873
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
11.05.1875
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
13.06.1877
Дочь: Королева Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
25.08.1878
Дочь: Королева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
25.08.1878
Дочь: Королева Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Стефанович
Смерть
Неизвестно