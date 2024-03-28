Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Волгоградская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иваненков Кузьма

Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия

Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: Казаченко (Иваненкова) Платонида

Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иваненко Василий

Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия

Рождение ребёнка
13.01.1917

Дочь: Николаева (Иваненко) Лукерья

Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия

Рождение ребёнка
14.07.1930

Сын: Иваненков Юрий

Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия

Смерть
Неизвестно

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