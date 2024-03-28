Иван
Место рожденияВолгоградская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иваненков Кузьма
Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: Казаченко (Иваненкова) Платонида
Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иваненко Василий
Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия
Рождение ребёнка
13.01.1917
Дочь: Николаева (Иваненко) Лукерья
Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия
Рождение ребёнка
14.07.1930
Сын: Иваненков Юрий
Мать ребёнка: (Иваненкова) Феодосия
Смерть
Неизвестно