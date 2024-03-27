Мархуба Первая Жена
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ахмадеев Гиззатулла
Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ахмадеев Ибатулла
Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно