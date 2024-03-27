Мархуба Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мархуба Первая Жена

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ахмадеев Гиззатулла

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ахмадеев Ибатулла

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
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