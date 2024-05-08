Осташенков Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти27.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1963
Дочь: Сапожникова (Осташенкова) Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1968
Дочь: Осташенкова Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
12.02.1972
Сын: Осташенков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
27.08.1981