Осташенков Валентин Александрович 10.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осташенков Валентин Александрович

Место рождения

Конда, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

27.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: не указан

Мать: Манушкина Матрёна Васильевна

Конда, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1963

Дочь: Сапожникова (Осташенкова) Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.07.1968

Дочь: Осташенкова Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.02.1972

Сын: Осташенков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Осташенкова (Гриднева) Зинаида Алексеевна

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
27.08.1981

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