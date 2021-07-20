Горбовская (Печерская) Клавдия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1936
Дата смерти20.07.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1963
Рождение ребёнка
22.05.1964
Рождение ребёнка
03.01.1967
Рождение ребёнка
18.12.1973
Смерть
20.07.2021