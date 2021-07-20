Горбовская (Печерская) Клавдия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбовская (Печерская) Клавдия Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1936

Дата смерти

20.07.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбовский Виталий Никитович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбовский Виталий Никитович

Рождение ребёнка
22.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбовский Виталий Никитович

Рождение ребёнка
03.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбовский Виталий Никитович

Рождение ребёнка
18.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбовский Виталий Никитович

Смерть
20.07.2021

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