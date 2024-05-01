Пузанкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пузанков Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Пузанкова) Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пузанков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Пузанкова) Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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