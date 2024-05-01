Пузанкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Пузанкова) Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пузанков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Пузанкова) Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пузанков Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно