Матрена Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Корней Никитин

Мать: Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно
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