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Султанов Мухаметрахим

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Султан Усманов

Мать: Калышгуль

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1846

Сын: Султанов Мухаметкул Мухаметрахимов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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