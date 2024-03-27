Султанов Мухаметрахим
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Султан Усманов
Мать: Калышгуль
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1846
Сын: Султанов Мухаметкул Мухаметрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно