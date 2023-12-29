Свешникова (Свешникова) Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Варвара Ильинична

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1670

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1687

Муж: Свешников Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1689

Сын: Свешников Христофор Афанасьевич

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1698

Дочь: (Свешникова) Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Свешников Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Свешников Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Свешников Демид Афанасьевич

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович

Смерть
1743

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