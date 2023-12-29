Свешникова (Свешникова) Варвара Ильинична
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1670
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1687
Рождение ребёнка
1689
Сын: Свешников Христофор Афанасьевич
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1698
Дочь: (Свешникова) Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Свешников Пётр Афанасьевич
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Свешников Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1703
Сын: Свешников Демид Афанасьевич
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Иванович