Пикина Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Дочь: Пикина Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Рождение ребёнка
06.10.1907
Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.
Сын: Пикин Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.
Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно