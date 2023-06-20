Пикина Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикина Параскева Никифоровна

Пикина Параскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.

Сын: Пикин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Дочь: Пикина Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1907

Сын: Пикин Фома Георгиевич

Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.

Сын: Пикин Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.

Сын: Пикин Фома Георгиевич

Отец ребёнка: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close