Орлова (Титова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Титова) Ольга Михайловна

Место рождения

Глинкова, Караваевская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глинкова, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1892

Сын: Орлов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1896

Дочь: Орлова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Крестила: бабушка Мария Ивановна Орлова
Рождение ребёнка
12.10.1899

Сын: Орлов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Орлова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Ледова Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Орлов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: Орлова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Григорий Иванович

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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