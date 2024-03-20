Орлова (Титова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1892
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1896
Дочь: Орлова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Крестила: бабушка Мария Ивановна Орлова
Рождение ребёнка
12.10.1899
Сын: Орлов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1902
Дочь: Орлова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Ледова Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: Орлова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно