Качева Васса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачева Васса Степановна

Качева Васса Степановна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Место жительства
1885
Бердинка, Свердловский район, Северный край
Вдова.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close