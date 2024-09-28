Пищаная Анастасия Алексеевна (Левонтьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищаная Анастасия Алексеевна (Левонтьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищаный Корней Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1797 ст.

Сын: Пищаный Ульян Корнеевич

Отец ребёнка: Пищаный Корней Яковлевич

Улашовка, Київська область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Пищаный Григорий Корнеевич

Отец ребёнка: Пищаный Корней Яковлевич

Улашовка, Київська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Пищаный Николай Корнеевич

Отец ребёнка: Пищаный Корней Яковлевич

Улашовка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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