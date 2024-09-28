Пищаная Анастасия Алексеевна (Левонтьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1797 ст.
Отец ребёнка: Пищаный Корней Яковлевич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Пищаный Григорий Корнеевич
Отец ребёнка: Пищаный Корней Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пищаный Николай Корнеевич
Отец ребёнка: Пищаный Корней Яковлевич
Смерть
Неизвестно