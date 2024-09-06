Гурьянов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1972
Дочь: Бакаева (Гурьянова) Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Гурьянова (Кучма) Людмила Ивановна
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1974
Сын: Гурьянов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Гурьянова (Кучма) Людмила Ивановна