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Гурьянов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1950

Отец: Гурьянов Михаил Васильевич

Мать: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова (Кучма) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1972

Дочь: Бакаева (Гурьянова) Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Гурьянова (Кучма) Людмила Ивановна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1974

Сын: Гурьянов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Гурьянова (Кучма) Людмила Ивановна

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