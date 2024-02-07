Шашков Валерий
Место рожденияЯльчики
Дата рождения08.08.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1983
Сын: Шашков Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Шашкова Альбина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашков Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Шашкова Альбина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шашкова Альбина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно