Шашков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашков Валерий

Шашков Валерий

avatar

Место рождения

Яльчики

Дата рождения

08.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльчики
Рождение ребёнка
1983

Сын: Шашков Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Шашкова Альбина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Шашкова Альбина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Шашкова Альбина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Альбина Максимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close